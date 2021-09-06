МИД Германии назвал абсурдом обвинения в спонсировании Навального

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МИД ФРГ выступил против обвинений официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в сторону сотрудников немецкого посольства в России о финансировании ими оппозиционера Алексея Навального. Разглашение этой информации в дипведомстве назвали нарушением личных прав, пишет РИА Новости.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе сказала о недоумении в связи с обвинениями и назвала их абсурдом.

Опубликование списка с предполагаемыми спонсорами Алексея Навального представляет собой распространение подлежащей защите информации и является, с нашей точки зрения, нарушением личных прав. Мы решительно осуждаем эти действия и требуем соблюдения личной защиты наших сотрудников. Мы вновь требуем незамедлительного освобождения Алексея Навального, — сказала Зассе.

Ранее Мария Захарова сообщила, что проекты оппозиционера Алексея Навального в России финансировали десятки сотрудников иностранных посольств, включая дипмиссии США, Германии и других стран НАТО.