Германия пообещала ответить на высылку своего дипломата из РФ

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МИД Германии пообещал ответить на высылку своего дипломата из России, если Москва не изменит своего решения по этому вопросу.

Ранее стало известно, что российские власти высылают трёх дипломатов от Польши, Швеции и Германии за присутствие на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. Представители дипмиссий были высланы во время пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Если Российская Федерация не передумает, то этот шаг не останется без ответа, — заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Он подчеркнул, что решение выслать дипломатов ЕС «не оправданно» и «продолжает ухудшать отношения с Европой», передаёт «Интерфакс».

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать задержания демонстрантов на этих акциях с репрессиями. Он подчеркнул, что граждане выходят на улицы по своей воле либо становятся жертвами подстрекателей, но они участвуют в незаконных мероприятиях и заслуженно задерживаются силовиками.

Ранее NEWS.ru писал, что одного из российских дипломатов в Польше могут выслать в качестве ответной меры. Об этом сообщил посол РФ в республике Сергей Андреев.

Позднее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с осуждением высылки европейских дипломатов из России и призвал Москву изменить это решение.