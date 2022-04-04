МИД Германии: Евросоюз ужесточит санкции против России

Евросоюз снова планирует усилить санкционное давление в отношении РФ. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине, пишет ТАСС. Она отметила, что у Германии уже сформированы соответствующие предложения.

Мы ещё раз существенно усилим санкции, Германия выступила с рядом предложений, — сказала она.

Тем временем министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что санкции в отношении российского газа навредят больше Евросоюзу, чем России. Он выступил против введения ограничительных мер на энергоносители из РФ. По мнению политика, отказ от российских нефти, газа и угля спровоцирует дефицит и цены в мире «драматично вырастут».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Москва приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.