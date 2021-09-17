МИД Франции заявил о кризисе отношений между Парижем и Вашингтоном

К серьёзному кризису в отношениях Парижа и Вашингтона привела ситуация с контрактом по подлодкам. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.

По словам Ле Дриана, подобный кризис происходит впервые.

Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки отношений. Это серьёзный акт, и он указывает на глубину кризиса в наших отношениях, — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что с отозванными из США и Австралии послами будут обсуждать новую позицию, поскольку при предыдущих отношениях стран, как в итоге оказалось, имели место ложь, двуличие и недоверие.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили, что собираются создать новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США. Во Франции посчитали такой шаг «ножом в спину». После этого Париж отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.