МИД Франции вызвал российского посла

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решил вызвать 7 апреля посла России в Париже Алексея Мешкова. В своём Twitter-аккаунте глава французской дипломатии объяснил, что принял это решение после сообщений российского посольства по поводу ситуации в Буче.

Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла России сегодня утром в МИД, — сказал Ле Дриан.

В соцсетях российского посольства в Париже за последние дни были размещены несколько постов, касающихся событий в Буче. Например, 6 апреля дипмиссия разместила цитату главы МИД России Сергея Лаврова, в которой он заявлял о «западно-украинской пропагандистской машине», которая пытается «нагнетать истерию» вокруг видео из Бучи. Он назвал ситуацию вокруг украинского города предлогом для саботажа идущих переговоров между Россией и Украиной.

МИД Франции уже вызывал российского посла в Париже в начале апреля. Тогда Мешкова уведомили о высылке российских дипломатов, деятельность которых «противоречит интересам безопасности Франции».

В посольстве России во Франции сообщили, что французский МИД передал послу список объявленных персонами нон грата сотрудников российских дипмиссий. В свою очередь Мешков «выразил решительный протест против недружественной акции французских властей».