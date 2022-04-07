МИД Франции вызвал российского посла

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан Фото: Michael Baucher/Global Look Press
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решил вызвать 7 апреля посла России в Париже Алексея Мешкова. В своём Twitter-аккаунте глава французской дипломатии объяснил, что принял это решение после сообщений российского посольства по поводу ситуации в Буче.
Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла России сегодня утром в МИД, — сказал Ле Дриан.
В соцсетях российского посольства в Париже за последние дни были размещены несколько постов, касающихся событий в Буче. Например, 6 апреля дипмиссия разместила цитату главы МИД России Сергея Лаврова, в которой он заявлял о «западно-украинской пропагандистской машине», которая пытается «нагнетать истерию» вокруг видео из Бучи. Он назвал ситуацию вокруг украинского города предлогом для саботажа идущих переговоров между Россией и Украиной.
МИД Франции уже вызывал российского посла в Париже в начале апреля. Тогда Мешкова уведомили о высылке российских дипломатов, деятельность которых «противоречит интересам безопасности Франции».
В посольстве России во Франции сообщили, что французский МИД передал послу список объявленных персонами нон грата сотрудников российских дипмиссий. В свою очередь Мешков «выразил решительный протест против недружественной акции французских властей».
Телеканал BFMTV сообщал, что Франция вышлет 30 российских дипломатов. Издание Le Parisien со ссылкой на источники писало, что высланы будут 35 дипломатов.