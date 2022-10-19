МИД Франции: Париж не изменил свою позицию после слов Алиева о Макроне МИД Франции заявил о поддержке мирных переговоров между Баку и Ереваном, несмотря на слова Алиева о Макроне

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В МИД Франции сообщили, что Париж поддерживает мирные переговоры между Баку и Ереваном при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что страна не изменила свою позицию после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал французского коллегу Эммануэля Макрона.

Франция не изменила свою позицию после критики президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и по-прежнему готова прилагать усилия по продвижению мирной повестки между двумя странами, начатые со стороны ЕС, — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что четырехсторонняя встреча, организованная 6 октября в рамках первого саммита Европейского политического сообщества при участии Мишеля, Макрона, Алиева и Никола Пашиняна, состоялась в том числе благодаря приверженности Франции мирным переговорам. Встреча позволила добиться прогресса в достижении этой цели, что отражено в принятой декларации, указали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Алиев заявил, что Макрон использует дворовый лексикон, говоря о том, что «РФ сыграла в азербайджанскую игру». По его словам, во Франции общество может решить, уместно ли лидеру делать подобные заявления. Обвинения Макрона в адрес России в дестабилизации Южного Кавказа, а Азербайджана — в «оккупации» территорий в Карабахском экономическом районе Алиев назвал «оскорбительными, лживыми, неприемлемыми и провокационными».

6 октября Алиев в Праге провел встречу с президентом Франции, главой Евросовета и премьер-министром Армении. По словам азербайджанского лидера, эти переговоры придали положительный импульс мирному процессу между Баку и Ереваном. Президент также отметил роль главы Евросовета в переговорном процессе.