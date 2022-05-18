МИД Франции: Евросоюз и НАТО не хотят войны с Россией

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Представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр подчеркнула, что ни Евросоюз, ни НАТО не намерены воевать с Россией, пишет BFMTV. Дипломат также заверила, что французская сторона не усиливает конфликт. Лежандр добавила, что «обострение ситуации» исходит именно от России.

Хотелось бы чётко напомнить, что ни мы не находимся в состоянии войны с Россией, ни ЕС, ни НАТО. И мы все не хотим войны с Россией. <...> С нашей стороны нет никакой эскалации, — сказала Лежандр.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО затягивает конфликт на Украине, поставляя Киеву дополнительное оружие, и продолжает втягивать в свою сферу влияния Грузию, Финляндию и Швецию, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По её словам, отрицание открытого вступления в конфликт на Украине со стороны НАТО не должно никого обманывать.

До этого директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй предположил, что конфликт между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене. По его мнению, кризис на Украине стал своего рода западнёй, подготовленной для Европы Соединёнными Штатами, которые стремятся к расширению НАТО на восток.