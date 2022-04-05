МИД Франции: новый пакет антироссийских санкций может быть принят 6 апреля

Новый пакет антироссийских санкций может быть принят уже 6 апреля, сообщил госсекретарь при МИД Франции. Его обсуждение будет, вероятно, проходить на встрече глав внешнеполитических ведомств Франции и Германии. Брюссель также планирует продолжать усиление давления на Москву, это подтвердил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции RFI.

События в Буче ставят вопрос о дополнительных санкциях против России. Завтра, в среду, будет проведено заседание в Брюсселе, где могут решить вопрос о новых санкциях, – сказал Бон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудит с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в ходе визита в Берлин планы введения жёстких санкций против России, передаёт французский МИД. Они могут вступить в силу уже в ближайшее время.

Пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятнее всего, затронет лизинг самолётов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукцию из стали и предметы роскоши.

Ранее сообщалось, что этот пакет антироссийских санкций всё ещё проходит стадию разработки и может измениться. Причина заключается в том, что страны ЕС всё ещё расходятся во мнениях, включать ли в санкции эмбарго на импорт энергоносителей из России.

Ожидается, что новый пакет рестрикций против России будет одобрен ЕС позднее на этой неделе.

Ранее министры экономики и финансов стран Евросоюза намерены 5 апреля рассмотреть новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге после сообщений о ситуации в Буче. По словам председателя Еврогруппы Паскаля Донохью, сейчас для стран союза крайне важно «сохранять единство».