МИД Финляндии приостанавливает работу консульства в крупном городе России МИД Финляндии временно приостанавливает работу консульства в Петрозаводске

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Консульство Финляндии в Петрозаводске

МИД Финляндии временно приостанавливает работу консульства в Петрозаводске, говорится в заявлении ведомства. Там считают, что поддерживать работу отделения на данный момент нет необходимости.

Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге. У Финляндии пока нет необходимости содержать офис в Петрозаводске, так как основные задачи офиса значительно сокращены, — говорится в сообщении.

Ранее Финляндия временно закрыла отделение генерального консульства в Мурманске из-за значительного сокращения основных задач правительства. В МИД Финляндии подчеркнули, что остальные консульства продолжат работу в РФ.

Кроме того, правительство Канады заблокировало планы Москвы по расширению консульского присутствия, включая возможное открытие российского консульства в Ванкувере в нынешнем году. Посол в Оттаве Олег Степанов рассказал, что это происходит, несмотря на заявления правительства Канады о приверженности политике мультикультурализма.