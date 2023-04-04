МИД Финляндии временно приостанавливает работу консульства в Петрозаводске, говорится в заявлении ведомства. Там считают, что поддерживать работу отделения на данный момент нет необходимости.
Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге. У Финляндии пока нет необходимости содержать офис в Петрозаводске, так как основные задачи офиса значительно сокращены, — говорится в сообщении.
Ранее Финляндия временно закрыла отделение генерального консульства в Мурманске из-за значительного сокращения основных задач правительства. В МИД Финляндии подчеркнули, что остальные консульства продолжат работу в РФ.
Кроме того, правительство Канады заблокировало планы Москвы по расширению консульского присутствия, включая возможное открытие российского консульства в Ванкувере в нынешнем году. Посол в Оттаве Олег Степанов рассказал, что это происходит, несмотря на заявления правительства Канады о приверженности политике мультикультурализма.