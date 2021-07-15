МИД Эстонии выслал российского дипломата

МИД Эстонии сообщил о высылке российского дипломата. Об этом сообщили на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что российский посол в Эстонии Александр Петров был вызван в МИД республики. Ему вручили ноту о признании российского дипломата персоной нон грата. Подобное решение было принято в ответ на высылку консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ России задержали с поличным в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте. Он пытался получить материалы закрытого характера от россиянина. Представители спецслужб подчеркнули, что «данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника». Она имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лятте должен покинуть страну в течение 48 часов. В МИД Эстонии считают, что произошедшее является провокацией. Дипломаты подчеркнули, что планируются ответные меры.