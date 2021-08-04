В Эстонии назвали кадры с задержанием консула «постановкой»

Министерство иностранных дел Эстонии назвало видеозапись задержания консула Марта Лятте «мастерской постановкой».

Эстонские дипломаты заявили о том, что видео с задержанием не отражает действительность и реальную деятельность дипломата. Эстонская сторона также отметила, что все обвинения, выдвинутые против её гражданина, «бездоказательны», а сама акция с его задержанием не что иное, как «провокация».

Ранее в ФСБ сообщили, что консул Эстонии Март Лятте хотел получить секретные данные о деятельности России в Арктике. Операция силовиков прошла 6 июля. Дипломат был задержан с поличным при попытке получить материалы закрытого характера от российского гражданина. Представители спецслужб указали, что деятельность иностранца носила откровенно враждебный характер и никак не отвечает дипломатическому статусу задержанного.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что консул должен будет покинуть страну в течение 48 часов. Его объявили персоной нон грата.