В Эстонии назвали кадры с задержанием консула «постановкой»

Министерство иностранных дел Эстонии назвало видеозапись задержания консула Марта Лятте «мастерской постановкой».
Эстонские дипломаты
Ранее в ФСБ сообщили, что консул Эстонии Март Лятте хотел получить секретные данные о деятельности России в Арктике. Операция силовиков прошла 6 июля. Дипломат был задержан с поличным при попытке получить материалы закрытого характера от российского гражданина. Представители спецслужб указали, что деятельность иностранца носила откровенно враждебный характер и никак не отвечает дипломатическому статусу задержанного.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что консул должен будет покинуть страну в течение 48 часов. Его объявили персоной нон грата.