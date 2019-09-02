https://static.news.ru/photo/9b8bcc7e-cd98-11e9-a472-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кирпиченко Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Министр иностранных дел Египта Ахмед Хафез выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире Сергея Кирпиченко.

Глава МИД Египта отметил важную роль российского дипломата в отношениях двух стран, говорится в заявлении ведомства.

Кирпиченко скоропостижно скончался 2 сентября в одной из больниц Каира. Он родился в семье арабистов, окончил МГИМО. Сергей Вадимович в разное время был дипломатом в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, Сирии, Иордании и Ливии. Его дети пошли по стопам отца и также работают в российском МИДе.

Как писал News.ru, книга соболезнований будет открыта в диппредставительстве РФ в Египте 4–5 сентября в связи со смертью Сергея Кирпиченко.