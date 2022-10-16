МИД Египта призвал соотечественников покинуть Украину

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу-Зейд призвал своих соотечественников, находящихся на территории Украины, вернуться обратно в страну. По его словам, в настоящий момент на Украине находится около 500 египтян, передает Ahram Online.

В настоящее время в Украине находятся 500 жителей Египта, которые в настоящее время находятся на связи с посольством Египта в Киеве. Министерство иностранных дел призывает их покинуть страну из-за недавней эскалации, — говорится в сообщении Абу-Зейда.

Ранее внешнеполитическое ведомство Китайской народной республики (КНР) обратилось к своим гражданам на Украине с призывом немедленно покинуть страну, сообщила генеральный консул КНР в Белфасте Чжан Мэйфан. Она отметила, что аналогичное обращение направило своим гражданам консульство Китая на Украине. Поводом, по словам дипломата, стала невозможность Киева обеспечить безопасность граждан КНР.

Ранее обозреватель The National Interest (NI) Леон Хадар заявил, что американское правительство и общественность США могут резко поменять позицию по украинскому конфликту при прямом вовлечении в противостояние собственной армии и больших потерях в личном составе. По мнению журналиста, прямая конфронтация Запада с Россией разожжет среди граждан США страх мировой войны и массированного ядерного удара.

Эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен, в свою очередь, сообщила, что США столкнулись с проблемой «разрушительной» нехватки военных. Журналистка пишет, что в этом году ВС Соединенных Штатов не достигли поставленных целей по набору новобранцев на 25%. По словам эксперта, «кризис недобора военнослужащих» может представлять стране еще большую угрозу, чем геополитические соперники, в числе которых Иглен перечислила Россию, Китай, Иран и Северную Корею.