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Мир

МИД допустило доставку на Украину ядерного материала из третьих стран

Замглавы МИД Сыромолотов: на Украину могут доставить ядерный материал из третьих стран
06:42, 13 апреля 2022
МИД допустило доставку на Украину ядерного материала из третьих стран Фото: rostec.ru
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Москва не исключает варианта, при котором на Украину будут ввезены ядерные материалы из третьих стран. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран, — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни при каком сценарии не планирует применять ядерное оружие на Украине. Подобный вопрос в принципе не рассматривается.

Также о том, что возможность применения ядерного оружия в ситуации с Украиной исключена, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он указал, что в России придерживаются принципа, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она не должна быть развязана.

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