МИД допустил отказ от транзита российского газа на Украину

Если власти Украины не захотят транзита российского газа, тогда Россия обойдётся без них. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Его слова приводит РИА Новости.

Мы сможем выполнять все обязательства, но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без неё, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что пока речи об этом не велось.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена поставлять газ через Украину и после 2024 года. В зависимости от потребностей Евросоюза будут согласованы объём и сроки контракта.

23 августа главы министерств энергетики Украины, США и Германии обсудили экономические и политические риск после запуска газопровода «Северный поток — 2».

В «Нафтогазе Украины» заявили о готовности продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа из России. Глава украинской компании Юрий Витренко считает, что новый контракт может быть предохранителем от возможной войны с Москвой. В Киеве рассчитывают, что европейские компании начнут бронировать мощность в дополнение к потенциально продлённому соглашению с Россией.

Примечательно, что добыча газа на Украине снижается. В этом году показатели снизились на 5,2% в сравнении с прошлым годом. Отставание от запланированного графика составляет 1,6%.