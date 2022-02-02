МИД ДНР сообщил о применении Киевом западного оружия в Донбассе

Киев начал применять полученное от стран Запада оружие при обстрелах востока Украины. Об этом сообщила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова. По её словам, украинские войска обстреляли натовскими боеприпасами подстанцию в подконтрольной самопровозглашённой ДНР Еленовке.

Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров — это натовский стандарт, — заявила Никонорова в интервью РИА Новости.

По её словам, раньше Украина снаряды такого калибра не применяла.

Ранее глава МИД ДНР рассказала, что ВСУ стягивает к Донбассу полученное от Запада вооружение. Поставками оружия Украине занимается целый ряд стран: США Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

Так, в Варшаве заявили, что предоставят Украине боеприпасы для систем ПВО и беспилотники. Кроме того, пообещали принять украинских беженцев в случае начала военных действий на территории республики.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об очередной, шестой по счёту, партии вооружений, полученной от США. По его словам, в общей сложности Вашингтон поставил уже порядка 500 тонн оборонной техники.