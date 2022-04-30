Семья погибшего на Украине датского наёмника опознала его тело

Семья погибшего на Украине датчанина, сражавшегося на украинской стороне, смогла его опознать, сообщило издание Jyllands-Posten со ссылкой на Министерство иностранных дел Дании. В ведомстве добавили, что обязаны сохранять конфиденциальность и не могут вдаваться в подробности. Семья погибшего также отказалась от комментариев и попросила журналистов не публиковать фотографии и личную информацию.

Министерство иностранных дел ведёт диалог с семьей вышеупомянутого датчанина, который погиб на Украине. Семья на основании имеющейся информации опознала человека, которого они считают погибшим, — заявили в датском внешнеполитическом ведомстве.

Датские СМИ сообщают, что наёмнику было 25 лет. Он прибыл на Украину в марте и принимал участие в боевых действиях на её стороне в составе группы из 8 солдат. Отмечается, что боец погиб в Николаеве на этой неделе, попав под артиллерийский обстрел.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украину с момента начала спецоперации отправилось более семи 7 тысяч наёмников из разных стран мира. Она уточнила, что в их число попали бойцы из 63 трёх стран, включая Польшу, США, Канаду, Румынию, Британию и Грузию.