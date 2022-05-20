МИД РФ: членство Швеции и Финляндии в НАТО изменит сотрудничество в Арктике Российский дипломат Корчунов рассказал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО изменит сотрудничество в Арктике

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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может сказаться на уровне сотрудничества в Арктике, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Каким образом изменится взаимодействие в регионе — покажет время, приводит слова дипломата РИА Новости.

Изменение военно-политического статуса стран может внести определенные коррективы в развитие сотрудничества в высоких широтах. Какими они будут — покажет время. Вопрос о вступлении или невступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс надо рассматривать в том числе под углом, насколько это будет содействовать укреплению доверия между арктическими странами, — сказал Корчунов.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия объявили о намерении подать заявку на членство в НАТО. 18 мая представители МИД этих стран прибыли в Брюссель, чтобы передать заявки генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу, хотя против их решения выступила Турция.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что ответ Москвы на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры Альянса. По мнению российского лидера, «проблемы создаются на голом месте».