МИД Черногории рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины

Министерство иностранных дел Черногории рекомендовало своим гражданам покинуть Украину и быть «в постоянном контакте» с посольством Черногории в Киеве, сообщает ТАСС. Рекомендация МИД последовала из-за опасений о непредсказуемости ситуации вокруг Украины.

Из-за растущей напряжённости и непредсказуемой ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел предлагает черногорским гражданам, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность отъезда с территории этой страны, — говорится в сообщении.

Накануне Госдепартамент США призвал американских граждан покинуть Украину всеми доступными видами транспорта. Причинами в заявлении ведомства названы угроза военных действий и коронавирус, а власти Южной Кореи запретили своим гражданам посещать украинскую территорию, введя максимальный, четвёртый уровень опасности для таких поездок. Проживающим на Украине Министерство иностранных дел Южной Кореи посоветовало покинуть её территорию.

Издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт». Кремль неоднократно отвергал все обвинения.