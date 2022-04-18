МИД Черногории извинился и удалил пост о «разрыве дипотношений» с Россией

Посольство России в Черногории потребовало от местного МИД объяснений за сообщение в Twitter о «разрыве дипотношений», после чего черногорские власти извинились за «грубую ошибку». Пост с извинениями появился в микроблоге черногорского дипведомства. Позднее пресс-служба объяснила, что речь шла только о «видах рестриктивных мер».

Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке указано, что они вступили в силу. Министр Радулович на закрытой части заседания упоминал виды ограничительных мер согласно закону, а не как это было ошибочно указано в первоначальном сообщении, — сообщил черногорский МИД в новой записи.

Заявление главы МИД Черногории Джордже Радуловича провисело в соцсети несколько часов, затем его удалили. В комментарии к нему внешнеполитическое ведомство Подгорицы назвало «разрыв дипотношений» в качестве «рестриктивной меры», к которым Радулович призвал государственные институты страны.

7 апреля стало известно, что четверо российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в Черногории. Им предписали срочно покинуть территорию страны. Решение стало продолжением истории с высылкой дипломатов. Власти Черногории в начале марта выслали из страны одного российского дипломата. В Москве это решение назвали необоснованным и дали зеркальный ответ.