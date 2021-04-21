МИД Чехии оценил дипломатический конфликт с Россией

https://static.news.ru/photo/b5a019b8-a34c-11eb-8c45-96000091f725_660.jpg Якуб Кулганек Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Власти Чехии считают дипломатический конфликт с Россией размолвкой, а не холодной войной. Об этом заявил в интервью с телеканалом CNN Prima News новый министр иностранных дел страны Якуб Кулганек.

Это дипломатическая размолвка [между Чехией и РФ]. Мне не нравится термин холодная война. Мы переживаем очень сложный этап чешско-российских отношений. Чехия не несет вину за это , — рассказал министр.

Он также рассказал, что послы государств-членов НАТО были проинформированы по инциденту во Врбетице и эти страны поддержали Чехию.

Все страны выразили Чехии однозначную поддержку и осудили нарушение нашего суверенитета, — заявил глава МИД

Министр напомнил, что вернуть в Москву высланных сотрудников чешского посольства — это не ультиматум. Россия должна дать на него ответ до 12:00 (13:00 vcr).