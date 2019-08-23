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Слова президента России Владимира Путина о необходимости ответных мер на испытания США крылатой ракеты наземного базирования британское внешнеполитическое ведомство расценило как попытку подрыва безопасности в Европе. Об этом сообщил представитель МИД Великобритании.

Объявление ответного ракетного испытания является очередным примером более широкой модели действий России, направленных на подрыв европейской безопасности, и основанной на правилах международной системы, которая обеспечивает безопасность наших граждан, — заявил он РИА Новости .

18 августа, спустя всего 16 дней после окончательного выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США провели испытание новой крылатой ракеты, которая поразила цель в 500 км от места пуска. Вооружение такого рода было запрещено договором в период его действия.

В ответ на это российский лидер на оперативном совещании Совбеза поручил оценить уровень угрозы, представляемой ракетной программой США.

Путин подчеркнул, что выйдя из ДРСМД, США развязали себе руки и теперь могут размещать запрещённые ракеты в любых точках мира, писал News.ru.