МИД Британии отказал России в «моральном праве» присутствовать на G20 Reuters: МИД Британии заявил, что у РФ «нет морального права» присутствовать на G20

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

У России «нет морального права» присутствовать на саммите G20, пока продолжается специальная операция на Украине. Об этом заявил представитель МИД Великобритании. Его слова передает агентство Reuters.

У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины, — сказал британский дипломат.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в армках саммита.

При этом соперник Трасс по борьбе за пост премьер-министра Великобритании, экс-глава Минфина королевства Риши Сунак призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре в Индонезии. По его словам, партнеры и союзники Лондона несут «коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение российского лидера ужасающим».

Встреча лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре.

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин намерен посетить саммит «Большой двадцатки». Он также сообщил о желании посетить саммит председателя КНР Си Цзиньпина.