Власти Болгарии обеспокоены нехваткой туристов из России

https://static.news.ru/photo/2139a4fe-c046-11ea-ae6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martina Katz/imagebroker.com/Global Look Press

Мэр болгарского города Бургаса обратился с просьбой в Министерство иностранных дел страны. Он попросил отменить обязательный 14-дневный карантин для граждан России и максимально облегчить процедуры по их въезду.

По его словам, в Бургас приезжают около 30% туристов, которые не являются гражданами стран Евросоюза. В связи с этим необходимо ввести некоторые послабления.

Мы ожидаем в перспективе положительного решения ЕС о поездках туристов из России, Украины, Молдовы и Израиля, потому что эти страны являются для нас важными рынками, — заявила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова.

В случае, если власти не прислушаются к мэру и владельцам отелей, то последние намерены требовать компенсацию за убытки.

Первая смерть от коронавируса была зафиксирована в Болгарии 11 марта 2020 года. В апреле число заражённых инфекцией в стране превысило 1200 человек. Власти Болгарии сделали обязательным ношение масок в общественных местах. Соответствующий приказ был издан Министерством здравоохранения страны.

Как информировал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы возобновления международного авиасообщения.