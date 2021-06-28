Посла ЕС в Белоруссии вызвали в МИД из-за санкций

Глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель вызван в МИД Белоруссии из-за введённых против Минска санкций. Об этом сообщили на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи белорусская сторона заявила Шубелю о недопустимости санкций как инструмента давления на страну. Дипломату довели сведения о дальнейших действиях Белоруссии. Так, республика приостанавливает участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Также Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС.

Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введённых Евросоюзом санкций и ограничений, — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня Евросоюз ввёл санкции против 78 физических лиц Белоруссии и восьми организаций. Поводом стала ситуация с нарушением прав человека в республике. Также о введении санкций заявили в США. В чёрный список попали 16 физических и пять юридических лиц. Санкционные списки расширили Великобритания и Канада.

Также ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии. Ограничения касаются торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями. Более того, Европейский инвестиционный банк прекратит любые выплаты или платежи в соответствии с соглашениями в отношении проектов в государственном секторе и любыми существующими контрактами на оказание технической помощи.