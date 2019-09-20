https://static.news.ru/photo/d10dc592-db8e-11e9-a9b2-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Глаз Фото: МИД РБ

Программа углубления интеграции между Минском и Москвой не выходит за рамки подписанного 20 лет назад Союзного договора. Об этом заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Ажиотаж, который возник, создан совершенно на пустом месте, — сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии, которого цитирует БелТА .

Он отметил, что для такого искусственного вызванного возбуждения нет никаких оснований.

Как писал News.ru, Россия и Белоруссия частично объединят свои экономические системы. Программа интеграции рассчитана на полтора года. К январю 2021 года государства должны создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учёт собственности. Лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу к началу декабря.