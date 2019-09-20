https://static.news.ru/photo/d10dc592-db8e-11e9-a9b2-fa163e074e61_660.jpg Анатолий ГлазФото: МИД РБ
Программа углубления интеграции между Минском и Москвой не выходит за рамки подписанного 20 лет назад Союзного договора. Об этом заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ажиотаж, который возник, создан совершенно на пустом месте, — сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии, которого цитирует БелТА.
Он отметил, что для такого искусственного вызванного возбуждения нет никаких оснований.