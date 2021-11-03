МИД Азербайджана выступил с позиции долгосрочного мира в Карабахе

Азербайджан выступает с позиции обеспечения в регионе долгосрочного мира и спокойствия. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на встрече с членом Национального конгресса Бразилии, руководителем рабочей группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Антонио Анастасией. Он также отметил, что Баку стабилизации ситуации и нормализации отношений в регионе.

Министр проинформировал собеседника об оставшемся в прошлом армяно-азербайджанском конфликте, его тяжелых последствиях, текущей ситуации в регионе после 44-дневной войны, новых реалиях в постконфликтный период, работах по восстановлению и строительству на освобожденных территориях, — говорится в сообщении.

Также Байрамов рассказал о мероприятиях, которые осуществляются азербайджанской стороной для исполнения трёхсторонних заявлений, а также обеспечения безопасности в Карабахе.

Ранее главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили перспективы развития платформы сотрудничества в формате «3+3». Также они обсудили реализацию трёхстороннего заявления по Карабаху и деятельность рабочей группы по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.