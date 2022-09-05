Азербайджан выразил соболезнования в связи с гибелью дипломатов в Кабуле Азербайджан выразил соболезнования в связи с гибелью российских дипломатов в Кабуле

МИД Азербайджана выразил соболезнования членам семей и близким погибших российских дипломатов после взрыва около посольства РФ в Кабуле, говорится на сайте внешнеполитического ведомства. Представители Азербайджана осудили террористический акт в столице Афганистана и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мы с печалью встретили известие о гибели двух российских дипломатов, а также граждан Афганистана в результате террористической атаки на посольство Российской Федерации в Кабуле 5 сентября 2022 года. Как государство, столкнувшееся с терроризмом, Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма. Покушение на жизнь дипломатов неприемлемо. Выражаем соболезнования членам семей и близким погибших в результате террористической атаки и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — указано на сайте.

Ранее стало известно, что у ворот здания российской дипмиссии в Кабуле подорвался террорист-смертник. Затем он был застрелен охранниками талибов («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). От взрыва погибли или пострадали от 15 до 20 человек, включая студентов, которые учатся в России. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

Позднее МИД России подтвердил гибель двух российских сотрудников дипмиссии при взрыве. По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. По информации местных журналистов, смертник хотел добраться до охраны посольства, но не успел.