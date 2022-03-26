МИД Азербайджана раскритиковал США за политику в отношении Карабаха

МИД Азербайджана выступил с критикой заявления заместителя пресс-секретаря Госдепартамента Джалины Портер по ситуации в Карабахе, передаёт ТАСС. Ранее Портер заявила, что в США «серьезно обеспокоены» перемещение азербайджанских войск в Карабахе. Она назвал происходящее «безответственным и провокационным». Азербайджанские представили в свою очередь сообщили, что эти действия были совершены на своей суверенной территории.

Азербайджан действует на своей суверенной территории. США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не ранее не предпринимал никаких эффективных шагов для прекращения военной агрессии Армении против Азербайджана, которая продлилась почти 30 лет, — указано в заявлении МИД Азербайджана.

Ранее в МИД Армении сообщили, что российские миротворческие силы смогут предотвратить начало военных действий в Карабахе, заявили в МИД республики 26 марта на фоне обострения ситуации в регионе. Там потребовали возвращения азербайджанских войск на свои позиции.

Минобороны Азербайджана ранее обвинило армянскую сторону в провокационных сообщениях о вооружённых столкновениях на границе. В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку. В Минобороны добавили, что азербайджанские ВС продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

До этого в Минобороны Армении заявили о напряжённой ситуации в Карабахе. В Ереване выразили надежду на то, что расположенный в Карабахе российский миротворческий контингент примет необходимые меры по выводу азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности, а военные отойдут на исходные позиции по состоянию на 23 марта.