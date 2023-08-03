В МИД Азербайджана ответили на слова Пашиняна о территориальных претензиях МИД Азербайджана: слова Пашиняна о делимитации говорят о намерении обострить ситуацию

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

В МИД Азербайджана заявили, что слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о работе погранично-пропускного пункта «Лачин», территориальной целостности и делимитации свидетельствуют о намерении армянской стороны обострить ситуацию вместо того, чтобы вносить положительный вклад в процесс нормализации отношений между двумя странами. Ереван должен избегать провокационных шагов и не препятствовать действиям Баку по реинтеграции армянских жителей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Если Ереван действительно заинтересован в мире и стабильности в регионе, то должен избегать провокационных шагов, и не препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей, — говорится в сообщении.

3 августа Пашинян заявил на заседании правительства, что в Ереване опасаются возможной попытки со стороны Азербайджана предъявить территориальные требования к Армении после подписания мирного договора. По его словам, азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил ранее в интервью Euronews, что не имеет территориальных претензий к Армении. При этом он подчеркнул, что границы между двумя странами не определены.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян грубо искажает суть переговорного процесса, достигнутые договоренности и исторические факты. Согласно заявлению ведомства, Мирзоян в интервью СМИ озвучивал претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также выступил с необоснованными спекуляциями.