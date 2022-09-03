МИД Азербайджана осудил визит секретаря Совбеза Армении в Ханкенди

В МИД Азербайджана назвали незаконным визит секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Ханкенди. В ведомстве указали, что такие действия являются провокацией со стороны Армении и негативно сказываются на нормализации отношений между двумя странами.

Незаконный визит 2 сентября 2022 года секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в город Ханкенди Азербайджанской Республики является очередной провокацией со стороны Армении и подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами, — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что этот визит показывает неискренность Армении, поскольку Ереван, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, ранее заявлял, что не имеет территориальных претензий к Баку и принимает принципы суверенитета и государственных границ.

31 августа в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора по Карабаху на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Следующая встреча в Брюсселе запланирована на ноябрь.

Алиев накануне заявил, что подписание мирного договора между двумя странами должно быть основано на пяти принципах: признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.