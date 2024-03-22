МИД Азербайджана осудил «чудовищное нападение» на «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД Азербайджана осудили теракт в подмосковном Красногорске и выразили глубокие соболезнования семьям жертв стрельбы и пожара в «Крокус Сити Холле», а также народу и правительству Российской Федерации. Там подчеркнули, что Азербайджан осуждает терроризм во всех формах и проявлениях.

Решительно осуждаем чудовищное нападение на концертный комплекс Крокус-Сити в Москве. Выражаем глубокие соболезнования семьям безвинных жертв, а также народу и правительству Российской Федерации. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — сказано в сообщении.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ранее также выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину и народу РФ в связи с трагедией в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Алиев осудил теракт от имени народа Азербайджана.

По разной информации, стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник» устроили от пяти до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов. Кровля здания частично обрушилась. Огнем охвачена треть строения.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.