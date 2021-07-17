МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в лицемерии

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали высказывание и. о. премьера Армении Никола Пашиняна о том, что республика якобы готова развязать войну в Карабахе. Армянского политика обвинили в лицемерии.

Азербайджанская сторона готова начать процесс делимитации и демаркации напомнили, в ведомстве. Баку уже предпринял практические шаги в этом направлении.

Взамен Армения обостряет ситуацию. Нетрудно догадаться, чем обернётся для неё этот деструктивный подход, — подчеркнули в МИД Азербайджана.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на брифинге по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку будто бы вновь пытается спровоцировать военные столкновения в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что высказывание Пашиняна о готовности Азербайджана развязать войну в Карабахе связано с нежеланием Еревана признавать суверенитет Баку над карабахским регионом, где находятся российские миротворцы. Это происходит потому, что «шок от военного поражения понемногу проходит», а игра элит продолжается.