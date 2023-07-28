МИД Азербайджана: Мирзоян грубо искажает суть переговорного процесса МИД Азербайджана: Мирзоян грубо искажает суть переговорного процесса и достигнутых договоренностей

Фото: МИД РФ

Арарат Мирзоян

В МИД Азербайджана заявили, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян грубо искажает суть переговорного процесса, достигнутые договоренности и исторические факты, говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства республики. Согласно заявлению ведомства, Мирзоян в интервью СМИ озвучивал претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также выступил с необоснованными спекуляциями.

В ведомстве подчеркнули, что проводимая армянской стороной антиазербайджанская кампания, отказ от обещаний и обязательств еще раз доказывают, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе.

Арарат Мирзоян в интервью СМИ 27 июля, помимо выдвижения территориальных претензий к Азербайджану, выступил с необоснованными спекуляциями, грубо искажающими переговорный процесс и достигнутые договоренности, а также исторические факты. Обвинение Азербайджана в отрицании мнимых договоренностей — это шаг, направленный на прикрытие возможных провокаций самой Армении. Эти деструктивные действия Армении должны быть осуждены и предотвращены международным сообществом, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что отрицание Мирзояном факта насильственного изгнания азербайджанцев из Армении, применения параллельного подхода к правам Общины Западного Азербайджана и правам армянских жителей Карабахского региона, переговоров об этом, нарушение Арменией соответствующих международных обязательств и ответственности в рамках конвенций, свидетельствует о намерении оправдать политику этнических чисток, которую систематически проводила Армения на протяжении десятилетий.

Министр иностранных дел Армении должен понять, что права армянских жителей Карабахского региона никогда не могут быть выше прав азербайджанского населения региона, и Азербайджан применяет и будет применять только равноправный подход в отношении различных этнических народов, проживающих на его территории, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил Францию в предвзятом отношении к провокациям Еревана. Отвечая на заявления Министерства Европы и иностранных дел Франции о блокаде Лачинской дороги, дипломат подчеркнул, что подобное поведение демонстрирует ошибочность проводимой Парижем политики. Гаджизаде также напомнил о решении Международного суда относительно полной легитимности пограничного пункта пропуска «Лачин».