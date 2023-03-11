МИД Азербайджана обвинил Иран в пролетах военного самолета на границе стран МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Ирана из-за полетов военного самолета

Фото: mfa.gov.az

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана Сейеда Аббаса Мусави и вручило ему ноту протеста в связи с пролетами военного самолета на границе двух государств. В ведомстве осудили Иран и потребовали четких разъяснений по этому поводу. Сам поступок в МИД Азербайджана назвали провокацией.

Полет военного самолета более получаса вблизи освобожденных территорий Азербайджана является провокацией и недружественным поведением по отношению к Азербайджану. <...> Решительно осуждаем иранскую сторону за столь провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения <...>. 11 марта посол Ирана <...> был вызван в МИД Азербайджана и ему вручена соответствующая нота протеста, — говорится в заявлении.

По данным ведомства, утром 11 марта иранский военный самолет летал между двумя странами на расстоянии от трех до пяти километров от границы. В некоторых случаях он пролетал над самой границей, добавили в МИД Азербайджана.

27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом нападение на посольство страны и потребовал скорейшего расследования и наказания террористов, подчеркнув, что атаки на дипломатические представительства недопустимы. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего при атаке старшего лейтенанта Орхана Аскерова.