МИД Азербайджана: обвинения Пашиняна нарушают процесс установления мира

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес азербайджанского лидера Ильхама Алиева по поводу несоблюдения достигнутых в Сочи договоренностей и попытки исказить его выступление в Шуше необоснованные и неприемлемые, заявили в МИД Азербайджана. В ведомстве добавили, что позиция Еревана не способствует установлению мира между республиками.

Такой подход руководства Армении является еще одним ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установлению мира в регионе, — говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИД подчеркнули, что именно армянская сторона затягивает процесс открытия коммуникаций западных районов Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой, а также отказывается выполнять ряд пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Азербайджан, в свою очередь, честно выполняет обязательство по прокладыванию новой Лачинской дороги.

Ранее сообщалось, что Пашинян обвинил Алиева в нарушении достигнутых в Сочи договоренностей о «воздержании от применения силы или угрозы ее применения». По его словам, заявления азербайджанского лидера в Шуше демонстрируют угрожающие безопасности Южного Кавказа амбиции Баку.

8 ноября Алиев во время выступления в Шуше на мероприятии, посвященном Дню победы, сказал, что Ереван не полностью выполняет заявления от 10 ноября 2020 года, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению вывести вооруженные силы из Карабаха.