МИД Австрии вызвал посла РФ в Вене на беседу по ситуации с Навальным

Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России в Вене для беседы по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.
По его словам, с российским дипломатом связались ещё накануне. Встреча должна состояться сегодня, 4 сентября,
В интервью министр также заявил, что предполагаемое отравление оппозиционера Навального проливает «страшный свет» на Россию. Он отметил, что рад тому, что Евросоюз выступил с чёткой позицией по этому вопросу.
Вечером 2 сентября правительство Германии заявило, что 20 августа в России на Навального была совершена атака с помощью химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». К такому выводу пришли военные токсикологи, проводившие анализы по запросу берлинской клиники, где в коме лежит россиянин.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала эту информацию «ошеломляющей» и призвала российское правительство к ответу. Евросоюз
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