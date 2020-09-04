16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

МИД Австрии вызвал посла РФ в Вене на беседу по ситуации с Навальным

17:47, 04 сентября 2020
Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России в Вене для беседы по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.

По его словам, с российским дипломатом связались ещё накануне. Встреча должна состояться сегодня, 4 сентября, сказал он в интервью австрийской радиостанции Ö1. Ранее на вызове российского посла настаивала австрийская оппозиция. Шалленберг при этом подчеркнул, что беседа была назначена безотносительно этих призывов. В посольстве РФ ТАСС подтвердили факт встречи.

В интервью министр также заявил, что предполагаемое отравление оппозиционера Навального проливает «страшный свет» на Россию. Он отметил, что рад тому, что Евросоюз выступил с чёткой позицией по этому вопросу.

Вечером 2 сентября правительство Германии заявило, что 20 августа в России на Навального была совершена атака с помощью химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». К такому выводу пришли военные токсикологи, проводившие анализы по запросу берлинской клиники, где в коме лежит россиянин.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала эту информацию «ошеломляющей» и призвала российское правительство к ответу.  Евросоюз пригрозил Москве санкциями. На это МИД РФ заявил, что официальный Берлин не предоставил Москве никаких доказательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не скрывал информацию по ситуации с оппозиционером. Он подчеркнул, что если информация об отравлении Навального найдёт подтверждение, тогда последует открытие следствия, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео