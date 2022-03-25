МИД Армении заявил о напряжённой ситуации в Карабахе

Ереван рассчитывает на то, что расположенный в Карабахе российский миротворческий контингент примет необходимые меры по выводу азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Армении. При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация продолжает оставаться напряжённой.

Начатое 24 марта вторжение азербайджанских ВС в зону ответственности российских миротворцев у села Парух Аскеранского района продолжается, — говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что азербайджанские военные должны отойти на исходные позиции по состоянию на 23 марта.

Ранее Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. При этом отмечалось, что Ереван ответил на ранее переданные азербайджанской стороной предложения.

До этого глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Баку направил в Ереван предложение по нормализации отношений, состоящее из пяти пунктов. В Азербайджане полагают, что это хорошая возможность нормализовать отношения между двумя странами. По словам Байрамова, республика готова к миру, несмотря на все трудности и проблемы прошлого.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.