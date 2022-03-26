МИД Армении: российские миротворцы должны остановить эскалацию в Карабахе

В Армении надеются, что российские миротворческие силы смогут предотвратить начало военных действий в Карабахе, заявили в МИД республики 26 марта на фоне обострения ситуации в регионе. Там потребовали возвращения азербайджанских войск на свои позиции.

Считаем, что из-за вторжения азербайджанских войск в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Карабахе должно быть проведено надлежащее расследование действий миротворцев, а также формулировка и публикация чёткого требования о возвращении азербайджанских войск на свои позиции. Ожидаем от контингента РФ конкретных, видимых шагов по урегулированию ситуации для недопущения новых жертв и боевых действий, — указано на сайте МИД Армении.

Минобороны Азербайджана ранее обвинило армянскую сторону в провокационных сообщениях о вооружённых столкновениях на границе. В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку. В Минобороны добавили, что азербайджанские ВС продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

До этого в Минобороны Армении заявили о напряжённой ситуации в Карабахе. В Ереване выразили надежду на то, что расположенный в Карабахе российский миротворческий контингент примет необходимые меры по выводу азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности, а военные отойдут на исходные позиции по состоянию на 23 марта.