МИД Армении призвал Ереван и Баку отвести войска от границы

Зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы позволит избежать дальнейшей эскалации в регионе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении. Оно было опубликовано в пятницу, 10 декабря.

МИД Армении считает, что одним из способов, который позволит избежать дальнейшей эскалации в регионе, может стать зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы, — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство также призывает привлечь к решению ситуации на границе «механизмы международного мониторинга».

Также Армения призвала Азербайджан избегать провокаций и не препятствовать установлению мира и стабильности в регионе.

Ранее Минобороны Армении сообщило о гибели солдата одной из воинских частей на восточном участке границы с Азербайджаном. Как говорится на официальном сайте ведомства, в перестрелке ещё восемь военнослужащих получили ранения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.