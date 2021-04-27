МИД Армении: позиция США по геноциду поможет наладить контакт с Турцией

https://static.news.ru/photo/6255af4a-a75f-11eb-afba-96000091f725_660.jpg Ара Айвазян Фото: mfa.am

Слова президента США Джо Байдена о геноциде армян могут способствовать налаживанию диалога и нормализации отношений между Арменией и Турцией. Об этом заявил исполняющий обязанности армянского министра иностранных дел Ара Айвазян. Его слова приводит сайт ведомства.

Он подчеркнул, что Байден сделал очень важное заявление. Эти слова, надеются в Ереване, помогут наладить отношения с Анкарой, что поспособствует региональному миру и стабильности.

По словам Айвазяна, глава Белого дома создаёт основу для того, чтобы Турция оказалась лицом к лицу с историей.

Его заявление также призывает общественность задуматься над трагическими страницами своей истории. Думаю, это также послужит платформой для диалога между двумя соседними странами. Между государствами существует разрыв отношений, и я думаю, что это будет очень важным шагом для нормализации наших отношений, — заявил Айвазян.

24 апреля Байден признал, что события начала XX века в Османской империи были «геноцидом армян». Он отметил, что «начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению». Предшественники американского лидера на посту главы государства избегали использования этого термина.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал «исторической ошибкой» заявление Байдена о геноциде армян. Оба руководителя государств осудили решение хозяина Белого дома. Алиев отметил, что заявление Байдена является неприемлемым и наносит значительный ущерб «формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе».