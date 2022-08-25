МИД Армении ответил на ноту посольства России МИД Армении: мы ответили на ноту протеста России, но раскрывать содержание переписки не будем

Фото: Asatur Yesayants/XinHua/Global Look Press

Взрыв на территории ереванского торгового центра «Сурмалу»

МИД Армении ответил на ноту посольства России, заявил пресс-секретарь ведомства Ваан Унанян. При этом он отказался сообщать содержание ответа, сославшись на то, что это внутренняя дипломатическая переписка. Нота протеста связана, в частности, с обвинениями в адрес российских структур в причастности к взрыву на территории ереванского торгового центра «Сурмалу».

Мы ответили на ноту посольства России в установленном порядке. Содержание — часть дипломатической переписки, посему, считаем неправильным оглашать его, — отметил Унанян.

Ранее в ереванском торговом центре «Сурмалу» прогремел сильнейший взрыв, за которым последовал пожар. В результате инцидента погибли 16 человек, пострадали — 62, еще двое числятся пропавшими. По официальной информации, возгорание произошло в магазине пиротехнических материалов, а потом распространилось по всей площади комплекса. Однако сразу после инцидента начали появляться подозрения, что это был теракт, даже пошли слухи об атаке беспилотников «Байрактар». Кроме прочего, появились слухи о причастности Москвы. Прозападная партия «Сасна Црер», например, заявила, что взрыв в «Сурмалу» — дело рук российских спецслужб. Некоторые СМИ, подхватившие гипотезу, от себя еще добавили, что к трагедии может быть причастна ФСБ.

В Посольстве РФ в Армении посчитали эти слухи прямой провокацией и предупредили, что они создают серьезную угрозу для отношений между странами. Российские дипломаты направили ноту в МИД Армении в связи с необоснованными обвинениями в адрес российских структур.