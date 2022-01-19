МИД Армении: комиссия по демаркации границы с Азербайджаном не создана

Комиссия по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы до сих пор не создана, так как отсутствуют механизмы по пресечению столкновений, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время правительственного часа в парламенте. По его словам, на настоящий момент идёт только обсуждение запуска данного процесса.

Комиссия по демаркации и делимитации не сформирована. Обсуждаются условия, по которым комиссия может начать работу. Мы работаем в этом направлении, и наша уверенность состоит в том, что пока нет конкретных механизмов по повышению безопасности и стабильности на приграничной линии, — заявил Мирзоян.

По его словам, данная комиссия «будет иметь трудности в вопросе формирования и работы», но при этом есть намерение создать в ближайшее время.

Ранее председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил, что достигнута устная договорённость о создании комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы. По его словам, теперь сторонам необходимо подписать соответствующий документ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за скорейший запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы. По его словам, это сугубо двусторонний вопрос, он не относится к Карабаху и проблемам региона.

Лавров отметил, что Москва предлагала создать специальную комиссию и выступить консультантом, учитывая, что российский Генштаб и другие структуры обладают картами, где отражены границы между странами и их изменения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.