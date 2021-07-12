МИД Армении и МГ ОБСЕ обсудили мирное урегулирование в Карабахе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Ховаевым подчеркнул важность возобновления полноценного переговорного процесса под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте армянского МИД.

Они отметили необходимость решения имеющихся на сегодняшний день гуманитарных вопросов. По словам Мирзояна, также важным является возвращение удерживаемых Азербайджаном армянских лиц.

Глава МИД Армении выразил поддержку трёхсторонним заявлениям и указал на необходимость урегулирования процессов и налаживания отношений на основе общеизвестных принципов и элементов, которые включают в себя право на самоопределение, территориальную целостность и отказ от применения силы.

Ранее российский сопредседатель побывал в Баку, где встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Руководитель внешнеполитического ведомства проинформировал Ховаева о ситуации в регионе и мерах, которые принимает азербайджанская сторона на постконфликтном этапе. Также он рассказал о возможности стабилизации отношений с Арменией «на основе принципов международного права». Он отметил, что сторонам важно использовать появившиеся возможности для сотрудничества.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.