Баку назвал нереальными варианты Еревана по открытию пунктов пропуска

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МИД Азербайджана считает нереальными предложенные Арменией варианты открытия пунктов пропуска на границе, об этом сообщается в Twitter дипведомства республики. Отмечается, что Ереван должен прекратить уклоняться от своих обязательств по трехстороннему заявлению, подписанному в ноябре 2020 года.

Армения должна отказаться от фальшивых предлогов, чтобы уклоняться от своих обязательств по трехстороннему заявлению от ноября 2020 года по соединению автомобильных и железных дорог через Зангезурский коридор. Предлагать 3 нереальных варианта открытия пунктов контроля и пропуска, игнорируя тем самым 20-месячные обсуждения, не очень хорошая политика, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в социальных сетях, что Ереван предложил Баку открыть три контрольно-пропускных пункта на границе двух стран для обеспечения сообщения между восточным Азербайджаном и Нахичеванью. По его словам, соответствующий проект решения правительства Армении официально введен в оборот уже несколько месяцев. Премьер-министр добавил, что Ереван ждет положительной реакции Баку.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что запуск Зангезурского коридора будет выгодным для всех стран, вдоль которых он проходит. По его словам, открытие коридора еще больше увеличит транспортные возможности стран региона. Азербайджанский лидер отметил, что сейчас страна проводит строительство автомобильных дорог протяженностью несколько тысяч километров и сотен километров железных дорог в Карабахе и Восточном Зангезуре.