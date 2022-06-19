Microsoft запретил россиянам скачивать Windows 10 и 11

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корпорация Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11, а также их образцы, программу Media Creation Tool со своего официального сайта. Об этом сообщает CNews со ссылкой на сообщения пользователей.

При попытке скачать программы на экране появляется надпись «Ошибка «404 — File or Directory not found». Однако сама корпорация никаких официальных заявлений на этот счёт не делала.

Компания в начале марта поддержала санкции против России и заявила о прекращении новых продаж и услуг в России. Это касалось новых продуктов Microsoft.

В начале июня корпорация сообщила о значительном сокращении деятельности своего бизнеса в России. Сокращение деятельности затронет более 400 сотрудников IT-компании.

Ранее Microsoft заявила об отключении браузера Internet Explorer. Решение о прекращении работы приложения с 27-летней историей приняли еще год назад, однако теперь оно окончательно «ушло на пенсию» на Windows 10.