Microsoft впервые за 30 лет добавит на клавиатуру новую клавишу Новые клавиатуры Microsoft оснастят клавишей Copilot для запуска ИИ-помощника

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Microsoft впервые за почти 30 лет произведет важное изменение на стандартной клавиатуре, объявил исполнительный вице-президент и директор по маркетингу корпорации Юсуф Мехди в своем блоге. На новых ноутбуках и клавиатурах появится клавиша Copilot, которая будет вызывать ИИ-помощник.

Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре почти за три десятилетия. Это не только упростит работу людей на компьютере, но и расширит ее эффективность, сделав 2024-й годом ПК с искусственным интеллектом. Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта — сказано в заявлении.

Релиз новой Windows 12 состоится в 2024 году. Руководство Microsoft пока что не раскрывало официальных данных о своей новой операционной системе. Однако 30 ноября информацией о Windows 12 поделился руководитель компании Quanta тайваньский бизнесмен Барри Лэм (Линь Байли).

В ходе выступления на Тайваньской выставке медицинских технологий бизнесмен рассказал, что Windows 12 выйдет в июне 2024 года. ОС будет включать в себя большое количество технологий на основе искусственного интеллекта и готовится стать лидером в области ИИ. По словам главы Quanta, которая активно развивает свои технологии ИИ, за выходом Windows 12 последует бум этой технологии в области персональных компьютеров, серверов и автомобильной электроники.