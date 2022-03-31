Microsoft продолжит работу с российскими организациями

Американская компания Microsoft не станет приостанавливатьс отрудничество с российскими компаниями, не попавшими под санкции Запада. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо главы компании Брэда Смита, адресованое президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В документе, оказавшемся в распоряжении агентства, говорится , что компания продолжит работу со школами и больницами, а также рядом других организаций.

Лишение этих учреждений обновлений ПО и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность мирных жителей, в том числе детей и пожилых людей, — подчеркнул Смит.

В то же время,по информации Reuters, компания обсуждает вопрос прекращения оазания услуг и поддержки клиентов в РФ с правительствами США, Великобритании и стран Евросоюза. В настоящее время не решено, будет ли Microsoft действовать в соответствии с санкциями и другими экономическими целями западных правительств.

Ранее компания Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в РФ из-за спецоперации российских военных на Украине. В компании отметили, что одним из важнейших направлений её работы сейчас является защита кибербезопасности Украины.

Разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер в этой связи отметил, что пользователи ОС Windows (Microsoft) могут столкнуться с задержками обновления, но «глобально на юзера всё это не повлияет, так как меры очень временны». Геллер объяснил, что «простые юзеры и так не особо активно обновляют ОС»