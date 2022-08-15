Microsoft нашла российскую киберугрозу для людей и компаний в странах НАТО

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Американская корпорация Microsoft сообщила о выявлении хакерской операции под названием Seaborgium. По данным экспертов компании, операция была создана в России и нацелена на людей и организации в странах НАТО. Об этом говорится в докладе компании. Данные приводит РИА Новости.

Microsoft изучила и приняла меры для борьбы с кампаниями, запущенными Seaborgium, злоумышленником российского происхождения, чьи цели находятся близко к государственным интересам РФ, — говорится в тексте доклада.

Там сообщается, что с начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более чем 30 организаций, а также личные аккаунты людей, преимущественно в странах — членах НАТО. В первую очередь это касалось представителей США, Великобритании, стран Балтии и государств Северной и Восточной Европы.

По информации экспертов, хакеры также осуществляли атаки против госсектора Украины. При этом страна не входила в список приоритетных целей злоумышленников.

Кампании включают регулярные фишинговые операции, кражу учетных данных и информации. Кроме того, проводятся атаки по взлому и публикации данных с целью формировать информационную картину в выбранных странах, — пояснили в Microsoft.

Согласно данным корпорации, хакеры Seaborgiumв первую очередь действуют против консалтинговых компаний, работающих в сфере обороны и изучения разведданных. Также атакам подвержены негосударственные организации, межправительственные структуры, экспертные центры и вузы.

Ранее хакеры российской группировки Killnet объявили в Telegram о взломе сайта сейма Латвии, решившего признать Россию «страной, поддерживающей терроризм». Они обнародовали скриншот интернет-ресурса с сообщением о невозможности получить к нему доступ.