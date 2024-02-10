В МИД России потребовали международного расследования атаки на Ил-76 Замглавы МИД Галузин: Россия требует международного расследования атаки на Ил-76

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Россия требует проведения международного расследования атаки ВСУ на военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат подчеркнул, что ни у кого нет сомнений в том, что атака была совершена режимом Зеленского, так как в Киеве прекрасно знали, что российский самолет будет перевозить украинских военнослужащих для обмена.

Россия настаивает на проведении международного расследования с тем, чтобы эксперты оценили имеющиеся доказательства того, что самолет сбит американским ЗРК MIM-104A Patriot из конкретного места и в конкретное время с территории, подконтрольной нынешним киевским властям, — пояснил Галузин.

Замглавы МИД РФ добавил, что в настоящее время власти страны изучают возможные форматы инициирования данного процесса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на борту сбитого Ил-76 пленных не было.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин объяснил, что киевские власти отрицают свою причастность к уничтожению самолета из-за зашкаливающего негатива в адрес России, вызванного работой украинской пропаганды. Эксперт пояснил, что на таком фоне можно отрицать очевидные вещи.